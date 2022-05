Diretta "Li abbiamo abbattuti, 14 in 24 ore". La "manovra" rapida che preoccupa i russi: cosa sta succedendo (Di sabato 7 maggio 2022) Gli Stati Uniti pronti a sostenere l'Ucraina con nuovi aiuti militari. Washington prepara un pacchetto da 150 milioni di dollari per cambiare le sorti della guerra tra Kiev e Mosca. A farlo sapere è stato il presidente americano Joe Biden. Intanto sul fronte dei negoziati, Zelensky ha fatto sapere di essere pronto a cedere la Crimea per fermare il conflitto. Il presidente ucraino ha infatti aperto all'ipotesi di un ritiro nelle posizioni del 23 febbraio. Mosca intanto fa i conti con il fronte del mare e nega l'affondamento della fregata Admiral Makarov. Da Mosca poi fanno sapere che la Polonia attualmente sarebbe un pericolo per l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ore 8.05 Pentagono: forniamo a Kiev informazioni legittime, legali e limitate Le informazioni di intelligence fornite dagli Usa all'Ucraina sono "legittime, legali, limitate". Lo ha dichiarato il portavoce del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Gli Stati Uniti pronti a sostenere l'Ucraina con nuovi aiuti militari. Washington prepara un pacchetto da 150 milioni di dollari per cambiare le sorti della guerra tra Kiev e Mosca. A farlo sapere è stato il presidente americano Joe Biden. Intanto sul fronte dei negoziati, Zelensky ha fatto sapere di essere pronto a cedere la Crimea per fermare il conflitto. Il presidente ucraino ha infatti aperto all'ipotesi di un ritiro nelle posizioni del 23 febbraio. Mosca intanto fa i conti con il fronte del mare e nega l'affondamento della fregata Admiral Makarov. Da Mosca poi fanno sapere che la Polonia attualmente sarebbe un pericolo per l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ore 8.05 Pentagono: forniamo a Kiev informazioni legittime, legali e limitate Le informazioni di intelligence fornite dagli Usa all'Ucraina sono "legittime, legali, limitate". Lo ha dichiarato il portavoce del ...

