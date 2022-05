Diretta La Nato in stato di allerta: "Cosa accadrà nei prossimi giorni". Lo scenario da incubo e lo "schiaffo" a Putin (Di sabato 7 maggio 2022) Gli Stati Uniti pronti a sostenere l'Ucraina con nuovi aiuti militari. Washington prepara un pacchetto da 150 milioni di dollari per cambiare le sorti della guerra tra Kiev e Mosca. A farlo sapere è stato il presidente americano Joe Biden. Intanto sul fronte dei negoziati, Zelensky ha fatto sapere di essere pronto a cedere la Crimea per fermare il conflitto. Il presidente ucraino ha infatti aperto all'ipotesi di un ritiro nelle posizioni del 23 febbraio. Mosca intanto fa i conti con il fronte del mare e nega l'affondamento della fregata Admiral Makarov. Da Mosca poi fanno sapere che la Polonia attualmente sarebbe un pericolo per l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ore 10.50 Nato: ci aspettiamo ulteriore escalation nelle prossime settimane La Nato, secondo alcune analisi degli esperti di intelligence, prevede un accentuarsi del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Gli Stati Uniti pronti a sostenere l'Ucraina con nuovi aiuti militari. Washington prepara un pacchetto da 150 milioni di dollari per cambiare le sorti della guerra tra Kiev e Mosca. A farlo sapere èil presidente americano Joe Biden. Intanto sul fronte dei negoziati, Zelensky ha fatto sapere di essere pronto a cedere la Crimea per fermare il conflitto. Il presidente ucraino ha infatti aperto all'ipotesi di un ritiro nelle posizioni del 23 febbraio. Mosca intanto fa i conti con il fronte del mare e nega l'affondamento della fregata Admiral Makarov. Da Mosca poi fanno sapere che la Polonia attualmente sarebbe un pericolo per l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ore 10.50: ci aspettiamo ulteriore escalation nelle prossime settimane La, secondo alcune analisi degli esperti di intelligence, prevede un accentuarsi del ...

