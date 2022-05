(Di sabato 7 maggio 2022) Gli Stati Uniti pronti a sostenere l'Ucraina con nuovi aiuti militari. Washington prepara un pacchetto da 150 milioni di dollari per cambiare le sorti della guerra tra Kiev e Mosca. A farlo sapere è stato il presidente americano Joe Biden. Intanto sul fronte dei negoziati, Zelensky ha fatto sapere di esserea cedere la Crimea per fermare il conflitto. Il presidente ucraino ha infatti aperto all'ipotesi di un ritiro nelle posizioni del 23 febbraio. Mosca intanto fa icon il fronte del mare e nega l'affondamento della fregata Admiral Makarov. Da Mosca poi fanno sapere che la Polonia attualmente sarebbe un pericolo per l'integrità territoriale dell'Ucraina. 12.45 Terminate prove parata a Mosca, la 'Z' nelSi è conclusa a Mosca la prova generale della Parata della Vittoria. Il 9 maggio per la Russia è una data ...

OttoMiG - 29SMT si sono alzati in volo e nel cielo sopra la piazza Rossa hanno formato la ... La parata avrà inizio alle 10 ora di Mosca (le 9 in Italia) e sarà trasmessa in televisiva ...E già oggi otto MiG - 29SMT si sono alzati in volo per formare la 'Z', diventata simbolo del ... La parata avrà inizio alle 10 ora di Mosca (le 9 in Italia) e sarà trasmessa in televisiva ... Ucraina, la guerra in diretta. I caccia schierati a "Z": che cosa significa questo messaggio in cielo. Lo zar pronto per la resa dei conti