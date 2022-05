DIRETTA Giro d’Italia 2022, seconda tappa LIVE: Affini a 2? da Kamna, si entra nel vivo (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.00 Partito Giovanni Aleotti, che già ieri ha pagato dazio nella prima tappa. Un giovane di cui si parla bene da anni, già secondo da U23 al Tour de l’Avenir, ma ancora mai esploso tra i professionisti. Purtroppo un film che ormai conosciamo a memoria per i corridori italiani. 15.56 Sta per partire lo svedese Ludvigsson, possibile outsider. 15.54 Partito Lorenzo Fortunato, che ieri ha perso 48?. Oggi il rischio è di perderne altrettanti dagli specialisti. 15.52 Stanno per partire Filippo Zana e Lorenzo Fortunato, due tra i pochissimi italiani ad aver mostrato qualche qualità in salita (anche se Zana solo da U23, per ora). Oggi dovranno cercare ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.00 Partito Giovanni Aleotti, che già ieri ha pagato dazio nella prima. Un giovane di cui si parla bene da anni, già secondo da U23 al Tour de l’Avenir, ma ancora mai esploso tra i professionisti. Purtroppo un film che ormai conosciamo a memoria per i corridori italiani. 15.56 Sta per partire lo svedese Ludvigsson, possibile outsider. 15.54 Partito Lorenzo Fortunato, che ieri ha perso 48?. Oggi il rischio è di perderne altrettanti dagli specialisti. 15.52 Stanno per partire Filippo Zana e Lorenzo Fortunato, due tra i pochissimi italiani ad aver mostrato qualche qualità in salita (anche se Zana solo da U23, per ora). Oggi dovranno cercare ...

