DIRETTA F1, GP Miami 2022 LIVE: prima fila Ferrari, pole di Leclerc! La griglia di partenza (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO 23.03 La classifica finale della Q3: 1 Charles LECLERC Ferrari1:28.796 8 2 Carlos SAINZ Ferrari+0.190 9 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.195 5 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.240 6 5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.679 5 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.829 6 7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.894 6 8 Lando NORRIS McLaren+0.954 6 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.136 6 10 Lance STROLL Aston Martin+1.880 7 23.02 Verstappen ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo ed ha mandato tutti a quel paese via radio! 23.01 prima fila FerrariIIIIIIIIIIIIIIII!!!! pole DI LECLERC, 2° SAINZ! 23.01 NON SI MIGLIORA VERSTAPPEN! 23.00 Leclerc primo davanti a Sainz, attendiamo Verstappen ora. 23.00 0.251 ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO 23.03 La classifica finale della Q3: 1 Charles LECLERC1:28.796 8 2 Carlos SAINZ+0.190 9 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.195 5 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.240 6 5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.679 5 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.829 6 7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.894 6 8 Lando NORRIS McLaren+0.954 6 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.136 6 10 Lance STROLL Aston Martin+1.880 7 23.02 Verstappen ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo ed ha mandato tutti a quel paese via radio! 23.01IIIIIIIIIIIIIIII!!!!DI LECLERC, 2° SAINZ! 23.01 NON SI MIGLIORA VERSTAPPEN! 23.00 Leclerc primo davanti a Sainz, attendiamo Verstappen ora. 23.00 0.251 ...

Advertising

SkySportF1 : ?? SI CHIUDE IL Q1, LECLERC DAVANTI ? ELIMINATO K-MAG, BOTTAS SUL FILO IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? ANCORA CHARLES AL COMANDO ? ELIMINAZIONI ILLUSTRI NEL Q2 IL LIVE ? - lucaspartan89 : RT @SkySportF1: ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - redshark75F : RT @SkySportF1: ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - F1news_eng_spa : RT @SkySportF1: ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? -