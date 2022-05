DIRETTA F1, GP Miami 2022 LIVE: inizia la FP3! Mercedes e McLaren lanciano la sfida a Ferrari e Red Bull (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.06 Sainz chiude il primo giro in 1:53.077, mentre Leclerc prosegue a sua volta su tempi altissimi prima di lanciarsi sul serio 19.05 Perez con hard chiude in 1:35.532, quindi Bottas è terzo in 1:35.902 19.04 Max Verstappen fa segnare 31.547 nel T1, arriva al T2 in 35.663, quindi chiude il suo primo tentativo in 1:34.037 19.03 Verstappen si lancia con le medie e proverà a macinare chilometri dopo non aver girato nella FP2 19.02 In azione anche le Red Bull, le Ferrari, Vettel, Ocon e le McLaren 19.01 Il primo a scendere in pista è Valtteri Bottas che deve recuperare il tempo perso nella FP2 di ieri. Al momento 33° a Miami e 50° sull’asfalto, condizioni identiche al venerdì 19.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.06 Sainz chiude il primo giro in 1:53.077, mentre Leclerc prosegue a sua volta su tempi altissimi prima di lanciarsi sul serio 19.05 Perez con hard chiude in 1:35.532, quindi Bottas è terzo in 1:35.902 19.04 Max Verstappen fa segnare 31.547 nel T1, arriva al T2 in 35.663, quindi chiude il suo primo tentativo in 1:34.037 19.03 Verstappen si lancia con le medie e proverà a macinare chilometri dopo non aver girato nella FP2 19.02 In azione anche le Red, le, Vettel, Ocon e le19.01 Il primo a scendere in pista è Valtteri Bottas che deve recuperare il tempo perso nella FP2 di ieri. Al momento 33° ae 50° sull’asfalto, condizioni identiche al venerdì 19.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI ...

