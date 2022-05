Diretta "Conflitto lungo, ma...": la previsione della Nato su chi vincerà. E Mosca alza il tiro: "Usa in guerra" (Di sabato 7 maggio 2022) Gli Stati Uniti pronti a sostenere l'Ucraina con nuovi aiuti militari. Washington prepara un pacchetto da 150 milioni di dollari per cambiare le sorti della guerra tra Kiev e Mosca. A farlo sapere è stato il presidente americano Joe Biden. Intanto sul fronte dei negoziati, Zelensky ha fatto sapere di essere pronto a cedere la Crimea per fermare il Conflitto. Il presidente ucraino ha infatti aperto all'ipotesi di un ritiro nelle posizioni del 23 febbraio. Mosca intanto fa i conti con il fronte del mare e nega l'affondamento della fregata Admiral Makarov. Da Mosca poi fanno sapere che la Polonia attualmente sarebbe un pericolo per l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ore 16.17 Stoltenberg: "guerra lunga, no ad annessione Crimea" La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Gli Stati Uniti pronti a sostenere l'Ucraina con nuovi aiuti militari. Washington prepara un pacchetto da 150 milioni di dollari per cambiare le sortitra Kiev e. A farlo sapere è stato il presidente americano Joe Biden. Intanto sul fronte dei negoziati, Zelensky ha fatto sapere di essere pronto a cedere la Crimea per fermare il. Il presidente ucraino ha infatti aperto all'ipotesi di un rinelle posizioni del 23 febbraio.intanto fa i conti con il fronte del mare e nega l'affondamentofregata Admiral Makarov. Dapoi fanno sapere che la Polonia attualmente sarebbe un pericolo per l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ore 16.17 Stoltenberg: "lunga, no ad annessione Crimea" La ...

