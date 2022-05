Diletta Leotta ha un nuovo amore dopo Can Yaman? Ecco chi sarebbe (Foto) (Di sabato 7 maggio 2022) nuovo amore per Diletta Leotta? La conduttrice di Dazn in questi giorni è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo per le vie dello shopping di Milano. Le Foto sono state pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Diva e Donna e hanno iniziato a fare il giro del web. La coppia è stata immortalata mentre prende un caffè in un bar della movida milanese. I due appaiono in atteggiamenti distesi incuranti delle persone che potrebbero osservarli. L’uomo che avrebbe rubato il cuore alla Leotta è Giacomo Cavalli, un modello e imprenditore e sul suo profilo Instagram appare in tutto il suo splendore. View this post on Instagram A post shared by Giacomo Cavalli (@cavalligiacomo) Un nuovo flirt dopo la fine ... Leggi su isaechia (Di sabato 7 maggio 2022)per? La conduttrice di Dazn in questi giorni è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo per le vie dello shopping di Milano. Lesono state pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Diva e Donna e hanno iniziato a fare il giro del web. La coppia è stata immortalata mentre prende un caffè in un bar della movida milanese. I due appaiono in atteggiamenti distesi incuranti delle persone che potrebbero osservarli. L’uomo che avrebbe rubato il cuore allaè Giacomo Cavalli, un modello e imprenditore e sul suo profilo Instagram appare in tutto il suo splendore. View this post on Instagram A post shared by Giacomo Cavalli (@cavalligiacomo) Unflirtla fine ...

