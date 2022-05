Advertising

OmbraDuca : La giustizia in Italia?Dopo 21anni dalla macelleria scatenata ad arte nella scuola Diaz di Genova si dichiarano ina… - RobSc99 : Diaz, fine dei processi: la Corte europea respinge il ricorso dei condannati. Così il G8 diventa storia… - TheOnlyAlby : Pareggio che non serve a nessuna delle due squadre, Il Liverpool ha provato a vincerla giocando il suo solito calci… - pastuu9 : Brahim Diaz: 39 partite, 4 gol e 4 assist #calhanoglu: 43 partite, 7 gol e 12 assist Il primo viene esaltato dalla… - LucaDColella : RT @ScoutismoRN: 'I Blancos hanno alzato l’offerta per il rinnovo. Richiesta di 7mln di d’ingaggio, il Milan arriva a 5 con i bonus. Fine c… -

Il Secolo XIX

Il Liverpool però continua a spingere e al 74 trova il pari col giocatore più in forma: Luis, ... Ora il City di Guardiola ha l'opportunità di allungare in vetta a due giornate dalla... che chiedevano di rivedere e annullare le condanne subite per i massacri alla scuola, l'irruzione degli agenti nell'istituto dove dormivano gli antagonisti, quando furono picchiati a sangue 90 ... Diaz, fine dei processi: la Corte europea respinge il ricorso dei condannati. Così il G8 diventa storia Dopo quasi 21 anni si chiude sul piano penale una vicenda dolorosa. Per i giudici lo svolgimento dei procedimenti in Italia è stato regolare. Nonostante i tentativi di insabbiamento e i forti ritardi ...Anche se la Convenzione richiede “che il giudice che condanna un imputato per la prima volta valuti direttamente le prove orali su cui basa la sua decisione”, spiegano i giudici, “questa non è una reg ...