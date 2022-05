Di Maio, supporto Italia a Kiev in ambito legittima difesa (Di sabato 7 maggio 2022) "L'approccio del governo Italiano è quello di costruire una escalation diplomatica non militare. E anche la visita negli stati uniti del premier nell'incontro con il presidente Biden è una visita che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) "L'approccio del governono è quello di costruire una escalation diplomatica non militare. E anche la visita negli stati uniti del premier nell'incontro con il presidente Biden è una visita che ...

