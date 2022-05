De Luca si accorge del caos al Cardarelli (Di sabato 7 maggio 2022) Le immagini della calca di barelle e il senso di impotenza mostrato da medici, infermieri e pazienti hanno provocato la reazione di tanti cittadini e delle istituzioni locali Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 maggio 2022) Le immagini della calca di barelle e il senso di impotenza mostrato da medici, infermieri e pazienti hanno provocato la reazione di tanti cittadini e delle istituzioni locali

Advertising

sassinellaradio : S3 - Ep. n°5 - 'Buongiorno Sassi': La musica preferita. E quella degli anni 2000? (del 02-05-2022) La redazione de… - amorsisulcuore : E comunque il malinconico sponsorizza bandana di Luca meglio di tutti noi messi insieme, e nemmeno se ne accorge. - _akaaatiamo : noi che ormai facciamo il conto alla rovescia da non so quanto per il suo tour e lui manco se ne accorge ahahhaha l… - luca_biasi : RT @LaBombetta76: Io totally il ragazzo con le cuffie che non si accorge di niente ???? ( grande la Jolie comunque ??) - genovese1988 : @luca_p74 @shineybrighter3 vive sulla luna. Non si accorge delle perculazione che l'italiota ha ricevuto da quattro… -