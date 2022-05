Dario in lacrime dopo gli attacchi della Celentano e fuorionda si sente male (VIDEO) (Di sabato 7 maggio 2022) Dario si sente male dopo le parole di Alessandra Celentano Anche in semifinale gli attacchi di Alessandra Celentano nei confronti del ballerino Dario non si placano. Siamo alla seconda manche in questa puntata di Amici 21 e a sfidarsi sono i ballerini. dopo la vittoria di Michele che si aggiudica il boccino per le sfide, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 7 maggio 2022)sile parole di AlessandraAnche in semifinale glidi Alessandranei confronti del ballerinonon si placano. Siamo alla seconda manche in questa puntata di Amici 21 e a sfidarsi sono i ballerini.la vittoria di Michele che si aggiudica il boccino per le sfide, L'articolo proviene da Novella 2000.

andreastoolbox : #Dario in lacrime dopo gli attacchi della Celentano e si sente male (VIDEO) - DanielleSof : RT @tantapazienza_: Cancellate i commenti contro le lacrime di Dario che se vi becco vi faccio segnalare in massa quanto è vero che mi chia… - conuncriterio : RT @tantapazienza_: Cancellate i commenti contro le lacrime di Dario che se vi becco vi faccio segnalare in massa quanto è vero che mi chia… - tantapazienza_ : Cancellate i commenti contro le lacrime di Dario che se vi becco vi faccio segnalare in massa quanto è vero che mi chiamo Francesca. - Sokhna76042702 : @ciardinha La psicologia c’entra sempre c’è lui prima di partire era in lacrime come si può pretendere che una pers… -