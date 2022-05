Damascelli | la vittoria del Genoa è uno schiaffo all’arroganza della Juventus

(Di sabato 7 maggio 2022) Su Il Giornale, Tonycommenta la sconfittacontro il. “La, vista contro ilè uno straccio di squadra, intossicata dalla presunzione del suo allenatore, il gran gol di Dybala è stato accolto da una stranita espressione di Allegri per il quale il calcio è un gioco semplice. Il footballsuaè sempliciotto, di raro cervello, Vlahovic è diventato un randagio umiliato con la sostituzione, Kean per Nedved deve giocare vicino alla porta, direi di uscita, altri sono in condizioni paurose (Cuadrado, Arthur, Rugani, De Sciglio) ladelè unodi tutto il gruppo bianconero”. L'articolo ...

