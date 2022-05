DALLA STRADA AL PALCO: IL NUOVO TALENT DELL’ESTATE DI RAI2. ECCO IL TOTO CONDUTTORI (Di sabato 7 maggio 2022) Mentre si avvia alla conclusione The Band, il poco fortunato show di Carlo Conti che ieri sera si è fermato al 12,2% di share contro il 18,3% dell’Isola dei Famosi, per gli appassionati del genere è in arrivo il TALENT DALLA STRADA al PALCO, ispirato dal successo mondiale dei Maneskin. Da un’idea dello stesso Conti e creato DALLA direzione intrattenimento Rai, affidata al direttore di Rai1 Stefano Coletta, il TALENT show debutterà martedì 28 giugno in prima serata su RAI2, così anticipa Tvblog. Quattro puntate di musica e racconto di giovani band tra canzoni ed emozioni. The Band ha fallito la missione di ringiovanire gli show dell’ammiraglia, con appena l’8,2% nel pubblico dai 15 ai 34 anni, e non è stato gradito DALLA roccaforte di Rai1: il pubblico ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 7 maggio 2022) Mentre si avvia alla conclusione The Band, il poco fortunato show di Carlo Conti che ieri sera si è fermato al 12,2% di share contro il 18,3% dell’Isola dei Famosi, per gli appassionati del genere è in arrivo ilal, ispirato dal successo mondiale dei Maneskin. Da un’idea dello stesso Conti e creatodirezione intrattenimento Rai, affidata al direttore di Rai1 Stefano Coletta, ilshow debutterà martedì 28 giugno in prima serata su, così anticipa Tvblog. Quattro puntate di musica e racconto di giovani band tra canzoni ed emozioni. The Band ha fallito la missione di ringiovanire gli show dell’ammiraglia, con appena l’8,2% nel pubblico dai 15 ai 34 anni, e non è stato graditoroccaforte di Rai1: il pubblico ...

