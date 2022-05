Csaba Dalla Zorza, senza trucco e in pigiama: mai vista così (Di sabato 7 maggio 2022) Avete mai visto Csaba Dalla Zorza completamente senza trucco ed in pigiama? L’esperta di lifestyle è apparsa così sui social. Lo scatto ha conquistato tutti: come non l’avete mai vista. Torniamo a parlare di uno dei personaggi simbolo di Cortesie per gli ospiti. La giudice questa volta ha stupito tutti i fan con uno scatto senza make up che ha lasciato i follower senza parole. Soprattutto perché siamo tutti abituati a vederla in perfetta forma e preparata e truccata in modo perfetto per la luce dei riflettori. fonte foto: InstagramSono molti anni che Csaba Dalla Zorza è uno dei volti più famosi del piccolo schermo e del web. Si è fatta conoscere ... Leggi su chenews (Di sabato 7 maggio 2022) Avete mai vistocompletamenteed in? L’esperta di lifestyle è apparsasui social. Lo scatto ha conquistato tutti: come non l’avete mai. Torniamo a parlare di uno dei personaggi simbolo di Cortesie per gli ospiti. La giudice questa volta ha stupito tutti i fan con uno scattomake up che ha lasciato i followerparole. Soprattutto perché siamo tutti abituati a vederla in perfetta forma e preparata e truccata in modo perfetto per la luce dei riflettori. fonte foto: InstagramSono molti anni cheè uno dei volti più famosi del piccolo schermo e del web. Si è fatta conoscere ...

