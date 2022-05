Cristiano Malgioglio | «Pronto per Eurovision 2022 | poi ho un nuovo progetto tv»

Leggi su panorama

(Di sabato 7 maggio 2022)sarà il "grillo parlante" diSong Contest, il super evento musicale in onda dal 10 al 14 maggio su Rai1 e RaiPlay. Sul palco del PalaOlimpico di Torino a condurre ci saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, mentre il commento “a bordo pista” spetta acon Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. «Ma non sarà buonista: devo bocciare boccio, se mi piace lo dico. In pochi secondi devo dare il sapore, il miele e il veleno di canzoni e look: la gente si aspetta questo da me», racconta a Panorama.it alla vigilia del debutto (con Corsi condurrà anche Anteprima ESC, da lunedì 9 a sabato 14, dalle 20.40 su Rai1, con anticipazioni, curiosità e breaking news sull’evento televisivo musicale più visto al mondo) tracciando anche un bilancio della sua stagione tv ...