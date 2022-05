Covid oggi Toscana, 2.358 contagi e 10 morti: bollettino 7 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.358 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Si registrano inoltre altri 10 morti. 1.114.150 il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.059.500 (95,1% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.938 tamponi molecolari e 13.473 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,4% è risultato positivo. Sono invece 3.403 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 44.723, +0,2% rispetto a ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.358 i nuovidainsecondo ildi, 7. Si registrano inoltre altri 10. 1.114.150 il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.059.500 (95,1% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.938 tamponi molecolari e 13.473 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,4% è risultato positivo. Sono invece 3.403 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono44.723, +0,2% rispetto a ...

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 7 maggio: (Adnkronos) - Numeri su contagi, ricove… - GazzChianti : COVID-19 - I reparti Covid degli ospedali toscani continuano a svuotarsi: “quota 500” in vista. I ricoverati sono 5… -