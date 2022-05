Covid oggi Lombardia, 5.305 contagi e 15 morti. A Milano 1.604 casi (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.305 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 maggio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti per un totale di 40.109 decessi nella Regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 41.912 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 12,65%. In calo il numero dei ricoverati: nei reparti Covid ordinari ci sono 1.131 pazienti, 18 meno di ieri; nelle terapie intensive 34, 2 meno di ieri. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono oggi 1.604, in provincia di Brescia 685, a Monza e Brianza 505, nella Bergamasca 435, in provincia di Varese 427, a Como 325, a Pavia 307, a Lecco 223, a ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.305 i nuovida Coronavirus, 7 maggio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15per un totale di 40.109 decessi nella Regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 41.912 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 12,65%. In calo il numero dei ricoverati: nei repartiordinari ci sono 1.131 pazienti, 18 meno di ieri; nelle terapie intensive 34, 2 meno di ieri. Nel territorio metropolitano disono1.604, in provincia di Brescia 685, a Monza e Brianza 505, nella Bergamasca 435, in provincia di Varese 427, a Como 325, a Pavia 307, a Lecco 223, a ...

