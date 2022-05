Covid oggi Italia, 40.522 contagi e 113 morti: bollettino 7 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 40. 522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 113 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 305.563 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,3%. In calo i ricoverati con sintomi Covid. Sono in totale 8.815 i ricoverati, 349 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 355, otto in meno da ieri. CAMPANIA – Sono 4.751 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 maggio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 40. 522 i nuovida Coronavirus in, 72022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 113. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 305.563 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,3%. In calo i ricoverati con sintomi. Sono in totale 8.815 i ricoverati, 349 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 355, otto in meno da ieri. CAMPANIA – Sono 4.751 i nuovida Coronavirus, 72022 in Campania, secondo i dati-19 dell’ultimo ...

Advertising

repubblica : Covid, oggi 40.552 nuovi casi e 113 morti. Tasso di positivita' al 13,3% - RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Artemis72105153 : RT @giorgiaa26: Sabato 30.4, con papa', siamo andati in un allevamento di cavalli con maneggio. Entriamo con mascherina per prudenza. Il ge… - molumbe : RT @G23Mld: Il caso di oggi: Medico di PS, VACCINATRICE, TRID.Covid da 8gg.Arriva a consulenza specialistica con polmonite interstiziale, c… -