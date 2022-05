Covid, news di oggi. Iss: "Le reinfezioni salgono al 5%, quasi 400mila da agosto". LIVE (Di sabato 7 maggio 2022) Lo evidenzia un rapporto dell'Istituto superiore di Sanità. Il ministro della Salute Speranza a Sky TG24 ribadisce di usare la mascherina "in tutte le occasioni in cui c'è rischio di contagio". Per i luoghi di lavoro, precisa, non c'è un obbligo di legge ma le "organizzazioni di rappresentanza hanno scelto di mantenere i protocolli vigenti che indicano l'uso della mascherina come corretto". Per i non vaccinati il tasso di mortalità è circa 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster Leggi su tg24.sky (Di sabato 7 maggio 2022) Lo evidenzia un rapporto dell'Istituto superiore di Sanità. Il ministro della Salute Speranza a Sky TG24 ribadisce di usare la mascherina "in tutte le occasioni in cui c'è rischio di contagio". Per i luoghi di lavoro, precisa, non c'è un obbligo di legge ma le "organizzazioni di rappresentanza hanno scelto di mantenere i protocolli vigenti che indicano l'uso della mascherina come corretto". Per i non vaccinati il tasso di mortalità è circa 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster

Advertising

ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - LaStampa : Due anni per una mammografia, dodici mesi per una tac, milioni di prestazioni saltate: ecco le “vittime” nascoste d… - LaStampa : Lo studio choc, il Covid potrebbe essere solo la punta di un iceberg: entro il 2070 altri 15 mila nuovi virus a cau… - flaviotiravento : RT @News24_it: Svezia, meno morti per Covid senza lockdown. L'Oms: «Meglio di Italia, Spagna e Germania» - - microcerotis : «Lo status di rifugiato non prevede il Green Pass» 'in Italia sono già arrivati 35mila profughi, di cui 17mila donn… -