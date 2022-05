Covid | le news Bollettino | 40 522 casi e 113 decessi Tasso di positività al 13 | 3% LIVE

(Di sabato 7 maggio 2022) Processati 305.563 tamponi. Iss: "Le reinfezioni salgono al 5%, quasi 400mila da agosto". Il ministro della Salute Speranza a Sky TG24 ribadisce di usare la mascherina "in tutte le oconi in cui c'è rischio di contagio". Per i non vaccinati ildi mortalità è circa 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster

Processati 305.563 tamponi. Iss: 'Le reinfezioni salgono al 5%, quasi 400mila da agosto'. Il ministro della Salute Speranza a Sky TG24 ribadisce di usare la mascherina 'in tutte le occasioni in cui c'è rischio di contagio'. Per i non vaccinati il rischio di mortalità è circa 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster