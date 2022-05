Covid, in Lombardia 5.305 nuovi casi, tasso al 12,6%. A Bergamo +435 positivi (Di sabato 7 maggio 2022) Coronavirus I dati delle ultime 24 ore nel report di sabato 7 maggio elaborato dal ministero della Salute. Effettuati quasi 42 mila tamponi. Calano i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 maggio 2022) Coronavirus I dati delle ultime 24 ore nel report di sabato 7 maggio elaborato dal ministero della Salute. Effettuati quasi 42 mila tamponi. Calano i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti.

Lo33914737 : E siamo 4 gatti provincia di Lecco. Covid. Sono 5.305 i nuovi positivi in Lombardia (12,6%), +223 a Lecco… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Circa sette somministrazioni su dieci sono state di quarte dosi, ma... c'è una frenata: i numeri ? #milano #covid https://… - Dome689 : Covid, in Lombardia 5.305 nuovi casi, tasso al 12,6%. A Bergamo 435 positivi - Masssimilianoo : @teomia11 @laikatornaacasa È molto peggiorato dopo il Covid. Ti parlo della mia regione, Lombardia - AleRepossi : #Covid19: sono 307 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… -