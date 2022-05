Covid, in Campania calano i ricoveri: incidenza al 16,63% (Di sabato 7 maggio 2022) E’ in leggero calo, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 4.751 i neo positivi al Covid su 28.554 test esaminati. Ieri il tasso era pari al 17,15% oggi cala al 16,63%. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano a 38 i ricoveri nelle terapie intensive (-3 rispetto a ieri). Netto il ribasso in degenza con 647 posti letto occupati (-47 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 7 maggio 2022) E’ in leggero calo, in, il tasso di. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 4.751 i neo positivi alsu 28.554 test esaminati. Ieri il tasso era pari al 17,15% oggi cala al 16,63%. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedalia 38 inelle terapie intensive (-3 rispetto a ieri). Netto il ribasso in degenza con 647 posti letto occupati (-47 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

cronachecampane : Covid in Campania: netto calo dei ricoveri #Covid #flashnews #tassodipositività #terapiaintensiva - ildenaro_it : Negli #ospedali #campani calano a 38 i #ricoveri nelle #terapie #intensive. Netto il ribasso in #degenza con 647… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (7 MAGGIO 2022) Ecco l’aggiornamento??… - ParliamoDiNews : Covid Campania, bollettino del 6 maggio 2022 #CoronavirusCovid19 - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.751 (su 28.554 test) con 7 morti -