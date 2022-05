(Di sabato 7 maggio 2022), ildi. Sono 40.522 i nuovidi- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 43.947 di ieri, per un totale di 16.767.773 dall'inizio dell'epidemia.

Advertising

Gazzettino : Covid, bollettino oggi: 40.522 casi e 113 morti. Tasso di positività al 13,3% - cocchi2a : RT @Virus1979C: Covid Italia, il bollettino del 7 maggio: 40.522 nuovi casi e 113 morti - Virus1979C : Covid Italia, il bollettino del 7 maggio: 40.522 nuovi casi e 113 morti - repubblica : RT @eziomauro: Covid Italia, il bollettino del 7 maggio: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati e i guariti - la Repubblica https://… - MazaraNews : Covid, Bollettino 7 maggio 2022: sono 5.872 gli attuali positivi in provincia di Trapani -

, ildi oggi. Sono 40.522 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 43.947 di ieri, per un totale di 16.767.773 dall'inizio dell'epidemia.UDINE. Sono 731 i nuovi contagi e 6 i decessi registrati in Friuli Venezia Giulia nella giornata di sabato 7 maggio, con ilregionale sulche riporta anche tre ricoveri in terapia intensiva. Nel dettaglio, su 3.427 tamponi molecolari sono stati rilevati 210 nuovi contagi con una percentuale di positività ...E' in leggero calo, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 4.751 i neo positivi al Covid su 28.554 test esaminati. Ieri il tasso era pari al 17,15% oggi cala ...Sono 113 i morti, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 13.3%. 355 i ricoverati in terapia intensiva.