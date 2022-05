(Di sabato 7 maggio 2022) Sono 40.522 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore in Italia e 113 i morti. E’ quanto emerge dai dati aggiornati sui. Il totale dei casi sale a 16.767.773 mentre complessivamente le vittime dall’inizio della pandemia sono 164.417. I tamponi effettuati sono +305.563 con un tasso di positività al 13,3%., allarme Usa per l’autunno Non sono numeri preoccupanti. MaUsa arrivano nuovi allarmi che impensieriscono e dividono la comunità scientifica italiana. Negli Usa una proiezione ipotizza come possibile nel Paese un’ondata da 100 milioni di infezioni. Una quota pari al 30% della popolazione, in autunno-inverno. In Italia che cosa potrebbe accadere? “È impossibile dire in questo momento di che entità sarà un’eventuale ondata dinella prossima stagione ...

Si sta per chiudere una nuova settimana relativamente tranquilla in quella che resta la regione più falcidiata dal Covid, e che pochi giorni fa ha superato quota 40mila decessi per Covid. Il virus ... Sono 1.131.364 le persone attualmente positive al Covid, 15.021 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.767.773 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.417. Covid, 40mila contagi. Dagli Usa 'allarme quarta ondata'. Bassetti: serve un vaccino pre-invernale Il virus è stato sconfitto in 15 milioni 471mila 992 casi, mentre 164mila 417 persone non ce l'hanno fatta Nelle ultime ventiquattro ore è diminuito di 349 unità il numero totale di ricoveri nel paese per ... ITALIA - L'emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l'ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la ...