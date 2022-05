Advertising

folucar : RT @irastadilarsson: #ITALIA 7/5/2022 Positivi: 40.522 ? ai test rapidi: 33.394 Decessi: 113 Ricoveri: -349 T. I: -8 ? ingressi: 33 Gu… - rtl1025 : ?? Sono 40.522 i nuovi #contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della #Salute… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #7maggio - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #7maggio - MediasetTgcom24 : Covid, 40.522 nuovi casi su 305.563 tamponi e altri 113 morti #Covid -

, l'allarme dagli Usa: in autunno e inverno 100 milioni di nuovi contagi Il totale dei casi di- 19 in Italia dall'inizio della pandemia sale a 16.767.773 (+40.rispetto a ieri) di cui ...Processati 305.563 tamponi. Iss: 'Le reinfezioni salgono al 5%, quasi 400mila da agosto'. Il ministro della Salute Speranza a Sky TG24 ribadisce di usare la mascherina 'in tutte le occasioni in cui c'...Sono 40.522 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, a fronte di 305.563 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 13,3%, in calo dell'1,3% rispetto a venerdì. Nelle ultime 24 ore i ...Sono 40.522 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 43.947, qui il bollettino). Sale così ad almeno 16.767.773 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e ...