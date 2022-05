Covid-19 | 40 522 nuovi casi e 113 i decessi in 24 ore

Advertising

fattoquotidiano : Covid, i dati: 40.522 i nuovi contagi e 113 vittime. Tasso di positività al 13,2% - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, i dati: 40.522 i nuovi contagi e 113 vittime. Tasso di positività al 13,2% - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA #Covid I dati: 40.522 nuovi contagi e 113 vittime - ninda1952 : RT @RaiNews: Sono in calo a 40.522 i nuovi contagi da Covid (-3.425) rispetto a ieri. Lo rileva il ministero della Salute che registra anch… - News24_it : Covid, le news. Bollettino: 40.522 casi e 113 decessi. Tasso di positività al 13,3%. LIVE - Sky Tg24 -

Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri 40.i nuovi casi diregistrati in 24 ore in Italia. Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - ..., il bollettino di oggi. Sono 40.i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 43.947 di ieri, per un totale di 16.767.773 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 113, contro i 125 di ...Sono 40.522 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 43.947. Le vittime sono invece 113, dodici in meno rispetto a ...Oggi comunque sono 40.522 i nuovi casi di Covid in Italia contro i 43.947 di ieri. I tamponi processati sono 305.563 (ieri 302.406) con un tasso di positivita’ 13,3% (-1,3%). I decessi sono 113 (ieri ...