Così la Svizzera nasconde i patrimoni degli oligarchi di Putin

di Andrea Gebbia da Ehrendingen (Svizzera) La Commissione U.S. Helsinki (anche nota come Commissione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), come spiegato nel suo sito internet, è un organo del governo americano che promuove diritti umani, sicurezza militare e cooperazione economica in 57 Paesi in Europa, Eurasia e Nord America. Tale Commissione, in un recente "briefing" sul controllo di possibili patrimoni russi in Svizzera (dal titolo "Russia's Swiss Enablers") ha criticato pesantemente il sistema elvetico sulle misure poco incisive contro il riciclaggio di denaro sporco. Avendo aderito alle sanzioni europee contro la Russa dopo l'attacco all'Ucraina, venendo meno alla sua storica neutralità, la Svizzera ha dichiarato di aver confiscato finora 7,5 miliardi di franchi appartenenti a ...

