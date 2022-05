Coronavirus, oggi nel Lazio 3.578 nuovi casi e 7 morti. Rapporto positivi-tamponi al 12% (Di sabato 7 maggio 2022) “oggi nel Lazio su un totale di 29.702 tamponi, si registrano 3.578 nuovi casi positivi, sono 7 i decessi, 1.058 i ricoverati, 58 le terapie intensive e +5.277 i guariti. Il Rapporto tra positivi e tamponi è al 12.0%. I casi a Roma città sono a quota 1.779.” Così si esprime in una nota l’assessore regionale D’Amato. Il punto sui vaccini e la quarta dose QUARTA DOSE: prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) “nelsu un totale di 29.702, si registrano 3.578, sono 7 i decessi, 1.058 i ricoverati, 58 le terapie intensive e +5.277 i guariti. Iltraè al 12.0%. Ia Roma città sono a quota 1.779.” Così si esprime in una nota l’assessore regionale D’Amato. Il punto sui vaccini e la quarta dose QUARTA DOSE: prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione..it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. ...

