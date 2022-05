Coronavirus, 40.522 casi e 113 morti. Migliorano i ricoveri, tasso di positività al 13,3% (Di sabato 7 maggio 2022) Il bollettino del 7 maggio 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 113 decessi da Coronavirus, contro i 125 di ieri. I nuovi contagi sono stati 40.522. Il tasso di positività si attesta a 13,3% (-1,3%), in calo rispetto a quello di ieri del 14,5%. A segnalarlo è il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Gli attualmente positivi salgono a 1.131.364 contro i 1.146.385 di ieri. Sul fronte delle ospedalizzazioni c’è stato un calo dei ricoveri di 349 unità. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 33. Leggi anche: Covid, Iss: «Reinfezioni in salita: 400 mila da agosto, più rischi con Omicron» – Il report esteso Crisanti: «Il virus farà ancora 50-60 mila morti l’anno, gli obblighi non servono: si proteggano i fragili» Covid, incidenza in calo ma ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Il bollettino del 7 maggio 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 113 decessi da, contro i 125 di ieri. I nuovi contagi sono stati 40.522. Ildisi attesta a 13,3% (-1,3%), in calo rispetto a quello di ieri del 14,5%. A segnalarlo è il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Gli attualmente positivi salgono a 1.131.364 contro i 1.146.385 di ieri. Sul fronte delle ospedalizzazioni c’è stato un calo deidi 349 unità. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 33. Leggi anche: Covid, Iss: «Reinfezioni in salita: 400 mila da agosto, più rischi con Omicron» – Il report esteso Crisanti: «Il virus farà ancora 50-60 milal’anno, gli obblighi non servono: si proteggano i fragili» Covid, incidenza in calo ma ...

