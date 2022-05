Conferenza stampa Tudor: «Milan forte ma vogliamo vincere. Fatal Verona? Il passato…» (Di sabato 7 maggio 2022) Conferenza stampa Tudor, il tecnico del Verona parla alla vigilia del match di campionato contro il Milan: le dichiarazioni Igor Tudor ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match tra Verona e Milan. Milan – «Se si guarda la rosa che hanno sono al terzo o al quarto posto, stanno facendo un lavoro straordinario. Sono due anni che sono là, bisogna fargli i complimenti e stare attenti a corsa e fisicità, che sono i loro punti forti». Fatal Verona – «Per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Ci saranno più tensioni rispetto al solito ma è una partita che vogliamo vincere. Anche se dovrà essere vissuta come una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022), il tecnico delparla alla vigilia del match di campionato contro il: le dichiarazioni Igorha parlato inalla vigilia del match tra– «Se si guarda la rosa che hanno sono al terzo o al quarto posto, stanno facendo un lavoro straordinario. Sono due anni che sono là, bisogna fargli i complimenti e stare attenti a corsa e fisicità, che sono i loro punti forti».– «Per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Ci saranno più tensioni rispetto al solito ma è una partita che. Anche se dovrà essere vissuta come una ...

