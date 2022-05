Conferenza stampa Nicola: «Per la salvezza tutto aperto. Il Cagliari…» (Di sabato 7 maggio 2022) Conferenza stampa Nicola, il tecnico della Salernitana parla alla vigilia della sfida salvezza contro il Cagliari: le dichiarazioni Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato alla vigilia del match con il Cagliari in Conferenza stampa. Le parole riprese da tmw TURNOVER – «La rotazione non è mai minima. All’inizio qualche variazione potrebbe esserci. Incontriamo una squadra che ha cambiato allenatore, che ha idee diverse e che potrebbe modificare il modo di stare in campo. Ci stiamo preparando bene, energia ed entusiasmo ci danno una spinta in più e siamo perfettamente consapevoli che ci sono nove punti in palio per coronare il nostro sogno. Sul piano psicofisico stiamo bene perchè stanno raccogliendo i frutti di due mesi e mezzo di lavoro. Stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022), il tecnico della Salernitana parla alla vigilia della sfidacontro il Cagliari: le dichiarazioni Davide, tecnico della Salernitana, ha parlato alla vigilia del match con il Cagliari in. Le parole riprese da tmw TURNOVER – «La rotazione non è mai minima. All’inizio qualche variazione potrebbe esserci. Incontriamo una squadra che ha cambiato allenatore, che ha idee diverse e che potrebbe modificare il modo di stare in campo. Ci stiamo preparando bene, energia ed entusiasmo ci danno una spinta in più e siamo perfettamente consapevoli che ci sono nove punti in palio per coronare il nostro sogno. Sul piano psicofisico stiamo bene perchè stanno raccogliendo i frutti di due mesi e mezzo di lavoro. Stiamo ...

