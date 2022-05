Conferenza stampa Hellas Verona-Milan, Pioli: “Vogliamo dominare” (Di sabato 7 maggio 2022) In attesa della sfida di campionato Hellas Verona-Milan, fissato per domani 8 maggio alle 20-45, l’allenatore rossonero Stefano Pioli si è lasciato andare ad importanti dichiarazioni durante la Conferenza stampa. Il Milan sogna ad occhi aperti: la capolista ha bisogno di sette punti in tre partite per vedersi tra le mani lo scudetto, trofeo che manca in casa rossonera da 11 anni, e sconfiggere i rivali stracittadini e campioni in carica dell’Inter nella corsa al titolo del massimo campionato italiano. Il Verona invece ha come obiettivo quello di concludere la stagione nella metà alta della classifica. Milan, Pioli in Conferenza stampa parla del Verona: “Passione e ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 7 maggio 2022) In attesa della sfida di campionato, fissato per domani 8 maggio alle 20-45, l’allenatore rossonero Stefanosi è lasciato andare ad importanti dichiarazioni durante la. Ilsogna ad occhi aperti: la capolista ha bisogno di sette punti in tre partite per vedersi tra le mani lo scudetto, trofeo che manca in casa rossonera da 11 anni, e sconfiggere i rivali stracittadini e campioni in carica dell’Inter nella corsa al titolo del massimo campionato italiano. Ilinvece ha come obiettivo quello di concludere la stagione nella metà alta della classifica.inparla del: “Passione e ...

