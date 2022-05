“Come sta ora”. Massimo Ranieri, ricoverato dopo l’incidente: il bollettino medico (Di sabato 7 maggio 2022) Si sono vissuti minuti e ore di grande preoccupazione intorno alle condizioni di salute di Massimo Ranieri. Il cantante è rimasto infatti vittima di un’improvvisa caduta, mentre si stava esibendo sul palco del teatro napoletano Diana. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’artista è scivolato ed è precipitato al suolo, lasciando i presenti praticamente sotto choc. Subito i soccorritori gli hanno prestato i primi soccorsi e poi è stato trasferito all’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli, dove si trova tuttora. dopo la caduta di Massimo Ranieri, i primi a fornire dettagli sulle sue condizioni erano stati gli uomini del suo staff, che aveva immediatamente voluto smentire l’ipotesi che fosse stato colto da un mancamento: “Sta bene, non è stato un malore e non ha un trauma cranico, solo una costola ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Si sono vissuti minuti e ore di grande preoccupazione intorno alle condizioni di salute di. Il cantante è rimasto infatti vittima di un’improvvisa caduta, mentre si stava esibendo sul palco del teatro napoletano Diana. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’artista è scivolato ed è precipitato al suolo, lasciando i presenti praticamente sotto choc. Subito i soccorritori gli hanno prestato i primi soccorsi e poi è stato trasferito all’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli, dove si trova tuttora.la caduta di, i primi a fornire dettagli sulle sue condizioni erano stati gli uomini del suo staff, che aveva immediatamente voluto smentire l’ipotesi che fosse stato colto da un mancamento: “Sta bene, non è stato un malore e non ha un trauma cranico, solo una costola ...

