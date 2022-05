Come ridurre i costi: c'è il vademecum del governo per il risparmio energetico (Di sabato 7 maggio 2022) Termostati, lampade a led e termostati regolabili. Sono alcune delle “Linee Guida” per aiutare le famiglie a risparmiare sui consumi energetici e ridurre fino al 34% le bollette di luce e gas. Il documento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani ed è elaborato in collaborazione con Francesco Cannone e Daniele Guglielmino, componenti del Comitato Scientifico SIMA. Alcuni studi - si legge nel documento diffuso - evidenziano che le abitudini dell'utente nei confronti dell'uso corretto dell'energia hanno un ruolo importante nel ridurre gli sprechi energetici: l'educazione e la modifica dei comportamenti del cittadino è l'area che può generare la riduzione di consumi più significativa, pari al 34% dei consumi totali di energia. “Risparmiare è sempre ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Termostati, lampade a led e termostati regolabili. Sono alcune delle “Linee Guida” per aiutare le famiglie a risparmiare sui consumi energetici efino al 34% le bollette di luce e gas. Il documento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani ed è elaborato in collaborazione con Francesco Cannone e Daniele Guglielmino, componenti del Comitato Scientifico SIMA. Alcuni studi - si legge nel documento diffuso - evidenziano che le abitudini dell'utente nei confronti dell'uso corretto dell'energia hanno un ruolo importante nelgli sprechi energetici: l'educazione e la modifica dei comportamenti del cittadino è l'area che può generare la riduzione di consumi più significativa, pari al 34% dei consumi totali di energia. “Risparmiare è sempre ...

