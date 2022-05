Come e quanto la guerra in Ucraina influirà sugli utili aziendali (Di sabato 7 maggio 2022) Nel 1992 l’economista statunitense Ken French ha identificato i principali fattori che permettono di prevedere i rendimenti di mercato. Sulla sua analisi, aggiornata nel 2014, si basa in parte il nuovo report della società di gestione Mfs Im. La ricerca, pubblicata in esclusiva da Formiche.net, si intitola “I fattori di Ken French e gli stili azionari nei periodi di inflazione elevata”. E rappresenta un approfondimento sull’attuale contesto economico globale in relazione all’inflazione e alle prospettive economiche delle aziende. Un lavoro più che mai prezioso in un momento storico caratterizzato dall’invasione della Russia in Ucraina e dalle relative sanzioni occidentali. Mfs è stata fondata nel 1924. E opera a livello globale con sedi a Boston, Hong Kong, Londra, Città del Messico, San Paolo, Singapore, Tokyo, Toronto e Milano. Specializzata nella gestione attiva ... Leggi su formiche (Di sabato 7 maggio 2022) Nel 1992 l’economista statunitense Ken French ha identificato i principali fattori che permettono di prevedere i rendimenti di mercato. Sulla sua analisi, aggiornata nel 2014, si basa in parte il nuovo report della società di gestione Mfs Im. La ricerca, pubblicata in esclusiva da Formiche.net, si intitola “I fattori di Ken French e gli stili azionari nei periodi di inflazione elevata”. E rappresenta un approfondimento sull’attuale contesto economico globale in relazione all’inflazione e alle prospettive economiche delle aziende. Un lavoro più che mai prezioso in un momento storico caratterizzato dall’invasione della Russia ine dalle relative sanzioni occidentali. Mfs è stata fondata nel 1924. E opera a livello globale con sedi a Boston, Hong Kong, Londra, Città del Messico, San Paolo, Singapore, Tokyo, Toronto e Milano. Specializzata nella gestione attiva ...

