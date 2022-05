Clarissa Selassié preoccupa: “Mia sorella Lulù non sta bene”. Cosa ha (Di sabato 7 maggio 2022) Clarissa si è lasciata andare in una diretta Instagram, in cui ha confessato preoccupazione per la situazione della sorella Lulù. La dichiarazione non sorprende dopo la rottura con Manuel Bortuzzo. La principessa etiope si è aperta con i suoi followers durante una diretta sui social network. Argomento principale della conversazione è stata la triste situazione in cui versa sua sorella Lucrezia Selassié, detta Lulù. Tutta colpa della rottura con Manuel Bortuzzo. La coppia si era conosciuta dentro la casa più spiata d’Italia: i due ragazzi avevano partecipato all’ultima edizione del Gf Vip dove avevano fatto scintille. Lulù e Manuel si erano scambiate grandi promesse d’amore, ma adesso è tutto finito. La rottura tra Lucrezia e ... Leggi su vesuvius (Di sabato 7 maggio 2022)si è lasciata andare in una diretta Instagram, in cui ha confessatozione per la situazione della. La dichiarazione non sorprende dopo la rottura con Manuel Bortuzzo. La principessa etiope si è aperta con i suoi followers durante una diretta sui social network. Argomento principale della conversazione è stata la triste situazione in cui versa suaLucrezia, detta. Tutta colpa della rottura con Manuel Bortuzzo. La coppia si era conosciuta dentro la casa più spiata d’Italia: i due ragazzi avevano partecipato all’ultima edizione del Gf Vip dove avevano fatto scintille.e Manuel si erano scambiate grandi promesse d’amore, ma adesso è tutto finito. La rottura tra Lucrezia e ...

