Clarissa Selassiè confessa di essere molto preoccupata per Lulù: “Sta male” (Di sabato 7 maggio 2022) Se c’è una cosa su cui possiamo davvero credere è che Lulù Selassiè si fosse presa una bella cotta per Manuel Bortuzzo. Probabilmente si è anche innamorata, perchè il suo era un sentimento puro. Quanto si sia illusa di essere corrisposta, questo purtroppo, lo capirà solo nel tempo quando forse si renderà anche conto di aver idealizzato la persona che aveva al suo fianco, fin troppo. Nelle storie d’amore del resto, non sbaglia mai una sola persona, si sbaglia sempre in due perchè è chiaro, Lulù ha visto cose che non esistevano, ha pensato che questa fosse la grande favola d’amore ma non lo era. Oggi sta male, è comprensibile. E come spiega Clarissa, sua sorella, sta vivendo un momento complicato, è umano. Lo sfogo di Clarissa Selassiè sui social: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 7 maggio 2022) Se c’è una cosa su cui possiamo davvero credere è chesi fosse presa una bella cotta per Manuel Bortuzzo. Probabilmente si è anche innamorata, perchè il suo era un sentimento puro. Quanto si sia illusa dicorrisposta, questo purtroppo, lo capirà solo nel tempo quando forse si renderà anche conto di aver idealizzato la persona che aveva al suo fianco, fin troppo. Nelle storie d’amore del resto, non sbaglia mai una sola persona, si sbaglia sempre in due perchè è chiaro,ha visto cose che non esistevano, ha pensato che questa fosse la grande favola d’amore ma non lo era. Oggi sta, è comprensibile. E come spiega, sua sorella, sta vivendo un momento complicato, è umano. Lo sfogo disui social: ...

