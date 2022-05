City, dopo Haaland si pensa ad un centrocampista: l’idea è Pogba (Di sabato 7 maggio 2022) Il City dopo Haaland vuole un centrocampista: l’idea è quella di Paul Pogba in uscita dallo United, è derby tra sceicchi Il Manchester City, sta quasi per perfezionare l’arrivo di Haaland e insieme a lui sta pensando ad un centrocampista. l’idea è quella di scippare Paul Pogba allo United, squadra con cui non rinnoverà il contratto. L’occasione a zero è ghiotta, ma per ora è stato solo un parlare interno del club, nulla di concreto. Sulle tracce del francese c’è anche il Psg, con il quale potrebbe scattare un derby tra sceicchi. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Ilvuole unè quella di Paulin uscita dallo United, è derby tra sceicchi Il Manchester, sta quasi per perfezionare l’arrivo die insieme a lui stando ad unè quella di scippare Paulallo United, squadra con cui non rinnoverà il contratto. L’occasione a zero è ghiotta, ma per ora è stato solo un parlare interno del club, nulla di concreto. Sulle tracce del francese c’è anche il Psg, con il quale potrebbe scattare un derby tra sceicchi. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Genoa Juve come… Real City! Lo sfottò dei rossoblù dopo il 2-1 – FOTO - trolldepresso : RT @jasintimee: non ci vedo assolutamente corruzione in questo, penso valga per qualsiasi ex lavoratore di una determinata professione. Lo… - zazoomblog : Genoa Zangrillo dopo la Juve: 'Come il Real con il City! Gettate le basi per il futuro' - #Genoa… - sportli26181512 : Guardiola: 'Lo sceicco non ha acquistato il City per vincere la Champions, ma per competere in tutti i tornei': Pep… - DavideCavallin7 : RT @andreasarubbi: che partitone, ne avevamo bisogno dopo Real-City. #GenoaJuve #jvtblive -