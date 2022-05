Ciclismo: Giro d'Italia, Yates vince la cronometro e Van der Poel resta in rosa (2) (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) - Yates si impone con il tempo di 11'50", precedendo di 3" l'olandese Van der Poel. Terzo l'altro olandese Tom Dumoulin a 5", quindi il migliore degli azzurri Matteo Sobrero a 13": il 24enne piemontese, campione Italiano a cronometro in carica ora è 4° in classifica generale. Ottima la prova di vincenzo Nibali (12°). Domenica terza e ultima frazione in Ungheria prima del trasferimento in Sicilia (lunedì giorno di riposo). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) -si impone con il tempo di 11'50", precedendo di 3" l'olandese Van der. Terzo l'altro olandese Tom Dumoulin a 5", quindi il migliore degli azzurri Matteo Sobrero a 13": il 24enne piemontese, campioneno ain carica ora è 4° in classifica generale. Ottima la prova dinzo Nibali (12°). Domenica terza e ultima frazione in Ungheria prima del trasferimento in Sicilia (lunedì giorno di riposo).

