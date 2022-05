“Ci hanno cambiato i turni: per farcela dovevo svegliare i miei figli alle 4”. “Licenziata dal call center di Ita, lo Stato ci abbandona”. I lavoratori lasciati indietro da una ripresa avara (Di sabato 7 maggio 2022) La lavoratrice di call center Licenziata dopo che è saltata la commessa per la compagnia pubblica Ita. Il giovane infermiere che lavora 12 ore per tre giorni di fila e ancora aspetta l’indennità Covid promessa dal 2020. Le operaie costrette a svegliare i figli prima dell’alba per riuscire a fare i turni imposti dall’azienda che lavora in appalto per un grande gruppo quotato. Il dipendente lasciato a casa dalla ditta cinese del pronto moda per aver chiesto il rispetto del contratto (e ora alle prese con il permesso di soggiorno in scadenza). La guardia giurata mandata allo sbaraglio senza alcuna formazione su come comportarsi in caso di emergenza. L’addetta alla mensa Eni reduce da quasi due anni di cassa integrazione, durante i quali per pagare l’affitto ha dovuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) La lavoratrice didopo che è saltata la commessa per la compagnia pubblica Ita. Il giovane infermiere che lavora 12 ore per tre giorni di fila e ancora aspetta l’indennità Covid promessa dal 2020. Le operaie costrette aprima dell’alba per riuscire a fare iimposti dall’azienda che lavora in appalto per un grande gruppo quotato. Il dipendente lasciato a casa dalla ditta cinese del pronto moda per aver chiesto il rispetto del contratto (e oraprese con il permesso di soggiorno in scadenza). La guardia giurata mandata allo sbaraglio senza alcuna formazione su come comportarsi in caso di emergenza. L’addetta alla mensa Eni reduce da quasi due anni di cassa integrazione, durante i quali per pagare l’affitto ha dovuto ...

Advertising

ARIZONA49 : @fdragoni Con rispetto… Ricordiamoci che ESSI hanno cambiato la definizione di pandemia e la definizione di immunit… - hobisushinex : CIOÈ HANNO CAMBIATO TUTTE LE DATE ? - ainenbear : non ci credo hanno cambiato tutte le date???? - YY6onkie : i bts mi hanno cambiato la vita in meglio davvero mi sono appena svegliata e sto sorridendo per loro - 3cuori1ohana : @chefoss @AlogarFF Magari hanno giocatori più funzionali al loro gioco,non a fine ciclo,oppure adattati,visto che n… -