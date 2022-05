Chirurgia estetica: ecco come avere delle agevolazioni fiscali! (Di sabato 7 maggio 2022) Vediamo meglio insieme come possiamo andare dal chirurgo estetico e poi avere anche delle agevolazioni fiscali da parte dello stato. In tantissimi spesso pensano di poter andare a sistemare qualche piccolo difetto con il quale, magari, non si sentono a proprio agio, ma poi veniamo bloccati magari dai costi particolarmente elevati. Noi oggi vi vogliamo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 7 maggio 2022) Vediamo meglio insiemepossiamo andare dal chirurgo estetico e poianchefiscali da parte dello stato. In tantissimi spesso pensano di poter andare a sistemare qualche piccolo difetto con il quale, magari, non si sentono a proprio agio, ma poi veniamo bloccati magari dai costi particolarmente elevati. Noi oggi vi vogliamo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Laura74963505 : @JamesLucasIT Labbro inferiore troppo grosso. E poi ha fatto chirurgia estetica a naso e bocca a 18/19 anni - danitrivisonno : Quello che accomuna le donne che ricorrono a una incontrollata chirurgia estetica è che, alla fine dei 'lavori', se… - piera_bz : @vladiluxuria Però Lux non esagerare con la chirurgia estetica altrimenti diventi come la Vanoni ?? - Jackburst27 : Ma Amedeo Venza perchè ha detto che Alessandro doveva essere operato? Se per 'operarsi' intendeva che doveva fare u… - Rossell16951533 : #basciagoni Mi rende serena il fatto che forse sarà un intervento a livello di chirurgia estetica e non altro visto… -