Chiara Ferragni, il look di compleanno sorprende i palermitani: «Come è possibile?» (Di sabato 7 maggio 2022) Chiara Ferragni è atterrata venerdì sera a Palermo con il suo aereo privato carico di famiglia e amici per portare con sé in Sicilia tutto l’amore di cui ha bisogno per festeggiare il 35esimo compleanno. Per salutare lo scoccare della mezzanotte, l’imprenditrice digitale sposata con Fedez ha scelto l’Hotel Villa Igieia e un look che ha lasciato i fan a bocca aperta, soprattutto i palermitani. La bionda Chiara ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto dell’outfit studiato per la serata: un micro-top a triangolo luccicante effetto vedo-non vedo e dei pantaloni a sirena neri dello stilista Ludovic de Saint Sernin, vera rivelazione dell’ultima Paris Fashion Week. Un abbinamento audace e super sexy che la Ferragni sfoggia con fierezza e attira i complimenti dei fan ... Leggi su blog.libero (Di sabato 7 maggio 2022)è atterrata venerdì sera a Palermo con il suo aereo privato carico di famiglia e amici per portare con sé in Sicilia tutto l’amore di cui ha bisogno per festeggiare il 35esimo. Per salutare lo scoccare della mezzanotte, l’imprenditrice digitale sposata con Fedez ha scelto l’Hotel Villa Igieia e unche ha lasciato i fan a bocca aperta, soprattutto i. La biondaha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto dell’outfit studiato per la serata: un micro-top a triangolo luccicante effetto vedo-non vedo e dei pantaloni a sirena neri dello stilista Ludovic de Saint Sernin, vera rivelazione dell’ultima Paris Fashion Week. Un abbinamento audace e super sexy che lasfoggia con fierezza e attira i complimenti dei fan ...

