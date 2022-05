Chiara Ferragni | il completo è aderente | niente reggiseno | che forme

(Di sabato 7 maggio 2022)è volata a Palermo per festeggiare il compleanno con parenti e amici. L’outfit scelto dall’influencer per l’occasione incanta i fans Sono giornate di grandi ricorrenze per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez! #MetGala - Maidire74834458 : - arturi_raffaele : Ho appena saputo che Chiara Ferragni, qualche settimana fa, ha chiamato mio padre che era di turno in farmacia per… - drunkofthemoon : ma chiara ferragni e company stanno a villa tasca a cinque minuti da casa mia urlo -

Gli fa eco mamma: ' Lei ti ama... '. Neanche a dirlo, il tenero video del primogenito geloso fa il giro del web. Leone colpisce ancora.Lasi presenta così a Palermo: scatta subito la "valanga" controChiara Ferragni è volata a Palermo per festeggiare il compleanno con parenti e amici. L’outfit scelto dall’influencer per l’occasione incanta i fans Sono giornate di grandi ricorrenze per Chiara ...Chiara Ferragni è a Palermo per celebrare i suoi 35 anni, insieme a tanti invitati. La festa della social influencer e imprenditrice digitale è in programma per stasera, sabato 7 maggio, a Villa Igiea ...