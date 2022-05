Chiara Ferragni festeggia il compleanno: ecco le foto e i video della festa (Di sabato 7 maggio 2022) Chiara Ferragni ha scelto Palermo per festeggiare il suo compleanno con parenti e amici Oggi, sabato 7 maggio, Chiara Ferragni compie 35 anni. L’imprenditrice digitale ha scelto di trascorrere un weekend di festeggiamenti in Sicilia, a Palermo. Ieri sera è partita con Fedez e i suoi figli Leone e Vittoria e alloggia a Villa Igiea, palazzo storico e splendido che si affaccia sul mare ai piedi di Monte Pellegrino. In un video postato sui social Chiara mostra il giardino dell’hotel con l’incantevole panorama e la piscina. Poi a cena con gli amici storici, tra i quali Chiara Biasi e anche la sorella Valentina. Il look scelto dalla Ferragni per l’occasione è un reggiseno a triangolo, pantaloni trasparenti e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 maggio 2022)ha scelto Palermo perre il suocon parenti e amici Oggi, sabato 7 maggio,compie 35 anni. L’imprenditrice digitale ha scelto di trascorrere un weekend dimenti in Sicilia, a Palermo. Ieri sera è partita con Fedez e i suoi figli Leone e Vittoria e alloggia a Villa Igiea, palazzo storico e splendido che si affaccia sul mare ai piedi di Monte Pellegrino. In unpostato sui socialmostra il giardino dell’hotel con l’incantevole panorama e la piscina. Poi a cena con gli amici storici, tra i qualiBiasi e anche la sorella Valentina. Il look scelto dallaper l’occasione è un reggiseno a triangolo, pantaloni trasparenti e ...

Advertising

trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez! #MetGala - 361_magazine : Chiara Ferragni ha scelto Palermo per festeggiare il suo compleanno con parenti e amici - occhio_notizie : Buon compleanno Chiara Ferragni: le foto della festa di mezzanotte. L' imprenditrice digitale compie 35 anni!… - banzailatoCice : ma quindi sto davvero pensando di non studiare e andare in centro di giorno a Palermo solo per incontrare Chiara ferragni -