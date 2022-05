Chiara Ferragni e la sua linea fashion esplosiva (Di sabato 7 maggio 2022) Dici Chiara Ferragni e pensi allo stile e soprattutto alle tendenze. Tra le fashion blogger è sicuramente lei a dettare legge in ambito moda, soprattutto attraverso i suoi social. Certo chiamarla fashion blogger è davvero riduttivo in quanto ad oggi è una vera e propria imprenditrice dal successo stravolgente. In grado di influenzare followers ed addetti ai lavori anche solo con uno scatto, da qualche anno ha deciso di mettersi in gioco anche come stilista creando una linea che porta proprio il suo nome. Stimata ed ammirata in tutto il mondo è la protagonista indiscussa della moda del nostro millennio. La collezione ideata dalla Ferragni spazia dagli abiti agli accessori fino alle calzature (anche per bambini), il tutto impreziosito dal riconoscibile logo in bella vista. Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Dicie pensi allo stile e soprattutto alle tendenze. Tra leblogger è sicuramente lei a dettare legge in ambito moda, soprattutto attraverso i suoi social. Certo chiamarlablogger è davvero riduttivo in quanto ad oggi è una vera e propria imprenditrice dal successo stravolgente. In grado di influenzare followers ed addetti ai lavori anche solo con uno scatto, da qualche anno ha deciso di mettersi in gioco anche come stilista creando unache porta proprio il suo nome. Stimata ed ammirata in tutto il mondo è la protagonista indiscussa della moda del nostro millennio. La collezione ideata dallaspazia dagli abiti agli accessori fino alle calzature (anche per bambini), il tutto impreziosito dal riconoscibile logo in bella vista. Una ...

Advertising

trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez! #MetGala - 3le_3dwards : RT @hauntedIeigh: ma Chiara Ferragni che festeggia il compleanno in Sicilia, si è proprio innamorata... Chiara compra casa qua a che ci sei… - Lupacchiotto_89 : @RaiDue @caterinabalivo @bianca_guaccero Senza dimenticare Chiara Ferragni e Justine Mattera! ?? - bottinochiara_ : chiara Ferragni che sfiga festeggiare il compleanno in Sicilia proprio oggi che c'è un tempo di merda -