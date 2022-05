Chelsea, ufficiale la cessione per 5 miliardi di euro: Todd Boehly è il nuovo presidente (Di sabato 7 maggio 2022) Attraverso un comunicato ufficiale, il Chelsea ha reso noto di esser stato ceduto ad un consorzio guidato da Todd Boehly. L’imprenditore americano, fondatore di Eldridge Industries e già coproprietario dei Los Angeles Dodgers, è diventato dunque il nuovo presidente del club succedendo a Roman Abramovich. In termini di cifre, sarebbero ben 5 i miliardi di euro sborsati da tale consorzio che può vantare azionisti miliardari come Hansjorg Wyss e Mark Walter. Ora si attende solamente il via libera della Premier League e del Governo britannico per finalizzare la cessione. Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel per i blues, che negli ultimi mesi hanno vissuto momenti difficili. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Attraverso un comunicato, ilha reso noto di esser stato ceduto ad un consorzio guidato da. L’imprenditore americano, fondatore di Eldridge Industries e già coproprietario dei Los Angeles Dodgers, è diventato dunque ildel club succedendo a Roman Abramovich. In termini di cifre, sarebbero ben 5 idisborsati da tale consorzio che può vantare azionisti miliardari come Hansjorg Wyss e Mark Walter. Ora si attende solamente il via libera della Premier League e del Governo britannico per finalizzare la. Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel per i blues, che negli ultimi mesi hanno vissuto momenti difficili. SportFace.

Advertising

marcoconterio : ?? Si chiude ufficialmente l'era Roman Abramovich al #Chelsea. C'è il comunicato ufficiale. Il club passa al consor… - infoitsport : UFFICIALE – Il Chelsea conferma la cessione: passa a Boehly per una cifra mostruosa! - minutimagazine : Ufficiale la cessione del #Chelsea: ecco chi sono i nuovi proprietari e a quanto ammonta il loro patrimonio. - Sport_Fair : Arriva la svolta in casa #Chelsea: ufficiale l'accordo per la vendita del club a #ToddBoehly - giorgiogaias : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il #Chelsea è stato venduto al gruppo guidato da Todd Boehly, co-proprietario dei Los Angeles Dodgers, per 4,9… -