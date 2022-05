Chelsea, idea Bremer per sostituire Rudiger: il Torino chiede circa 30 milioni (Di sabato 7 maggio 2022) Con ogni probabilità, Gleison Bremer non vestirà la maglia del Torino nella stagione 2022/2023. Il difensore brasiliano ha fatto benissimo quest’anno in Serie A, attirando l’interesse di numerosi club. Tra questi ci sarebbe addirittura il Chelsea, alla ricerca di un sostituto di Antonio Rudiger, ad un passo dal Real Madrid. I blues avevano già provato ad acquistare Bremer nella sessione di gennaio e sembrano essere intenzionati a riprovarci in estate. Il Torino valuta il giocatore 27 milioni di sterline (poco più di 30 milioni di euro). A riportarlo è il sito football.london SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Con ogni probabilità, Gleisonnon vestirà la maglia delnella stagione 2022/2023. Il difensore brasiliano ha fatto benissimo quest’anno in Serie A, attirando l’interesse di numerosi club. Tra questi ci sarebbe addirittura il, alla ricerca di un sostituto di Antonio, ad un passo dal Real Madrid. I blues avevano già provato ad acquistarenella sessione di gennaio e sembrano essere intenzionati a riprovarci in estate. Ilvaluta il giocatore 27di sterline (poco più di 30di euro). A riportarlo è il sito football.london SportFace.

