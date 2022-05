Chelsea, ci siamo: raggiunto accordo per cessione club a gruppo Boehly per 5 miliardi di euro (Di sabato 7 maggio 2022) E’ stato effettuato un passo fondamentale in casa Chelsea. Il consorzio guidato da Todd Boehly ha firmato un contratto per l’acquisto del club inglese, reduce da un periodo difficilissimo dopo l’addio di Roman Abramovich. L’intesa è stata raggiunta per 5 miliardi e dovrà essere approvato dalla Premier League e dal Governo britannico. “La cessione sarà finalizzata alla fine di maggio in attesa di tutte le autorizzazioni necessarie”, si legge in una nota del club. “Il Chelsea Football club può confermare che sono stati concordati i termini per un nuovo gruppo di proprietà, guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss, per acquisire il club.Dell’investimento totale effettuato, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 7 maggio 2022) E’ stato effettuato un passo fondamentale in casa. Il consorzio guidato da Toddha firmato un contratto per l’acquisto delinglese, reduce da un periodo difficilissimo dopo l’addio di Roman Abramovich. L’intesa è stata raggiunta per 5e dovrà essere approvato dalla Premier League e dal Governo britannico. “Lasarà finalizzata alla fine di maggio in attesa di tutte le autorizzazioni necessarie”, si legge in una nota del. “IlFootballpuò confermare che sono stati concordati i termini per un nuovodi proprietà, guidato da Todd, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss, per acquisire il.Dell’investimento totale effettuato, ...

