Che fine ha fatto la bellissima Megan Gale? Eccola oggi a distanza di anni (Di sabato 7 maggio 2022) Era una delle icone della televisione italiana degli anni ’90, famosa per i suoi spot sexy per Omnitel (poi divenuta Vodafone). Ma che fine ha fatto Megan Gale? Eccola oggi a distanza di anni. Megan Gale è stata uno dei volti simbolo della televisione tra gli anni ’90 e l’inizio dei 2000, sempre in tv L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 7 maggio 2022) Era una delle icone della televisione italiana degli’90, famosa per i suoi spot sexy per Omnitel (poi divenuta Vodafone). Ma chehadiè stata uno dei volti simbolo della televisione tra gli’90 e l’inizio dei 2000, sempre in tv L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GiuseppeConteIT : Dopo 70 giorni di guerra non vogliamo sentir parlare di armi sempre più pesanti, ma di una svolta per un negoziato.… - marattin : C’è anche una quarta, che dice alla fine, e che forse è la più importante. Colpisce poi anche il fatto che parli so… - AndreaMarcucci : La maggioranza, compreso il #M5S, ha votato una risoluzione parlamentare che autorizza il governo ad interventi a s… - sildavbarman : RT @Lambe30: @murogranata Sono 17 anni che ogni anno penso all’anno precedente. Fosse stata una partita facile non avrei scritto ciò che ho… - Alice70A : RT @Versi_del_Tempo: Alla fine comprendi che molti contemporanei hanno divinizzato il corpo a scapito dell'interiorità: migliaia di like pe… -